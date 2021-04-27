8 مراكز للتلقيح تفتح أبوابها ليرتفع عدد المراكز إلى 47

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستفتح 08 مراكز إضافية للتلقيح بهدف الترفيع من نسق تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتجنّبا للاكتظاظ في مراكز التلقيح.

وستكون المراكز الإضافية في كل من:

*ولاية بن عروس: حمّام الشطّ،

*ولاية ڤابس : مارث،

*ولاية سيدي بوزيد : الرڤاب،

*ولاية تونس : باردو وسيدي حسين،

*ولاية أريانة : سكّرة وروّاد،

*ولاية صفاقس : قرقنة

ويرتفع بذلك عدد مراكز التلقيح إلى 47 مركزا موزّعا على كامل تراب الجمهورية، كما تعتزم الوزارة فتح مراكز إضافية على امتداد الحملة الوطنية للتلقيح.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الطبية المتنقّلة تواصل عملها وتقوم بتطعيم المسنّين في مختلف دور ومؤسسات رعاية المسنّين وذلك بالتنسيق مع السلط المعنيّة وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني.

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