8 وفيات و1969 إصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات وفاة بتاريخ 23 فيفري 2022، ليرتفع العدد الجملي للوفيات لـ27668 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 1969 إصابة جديدة بكورونا في التاريخ ذاته، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 994543 إصابة ، في حين تم تسجيل 3300 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 941406 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية بتاريخ 23 فيفري 2022 بلغت 23.43 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ1092 مصابا بكورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 219 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 51 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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