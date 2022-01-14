8 وفيات و6562 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الخميس، أنه تم بتاريخ يوم 12 جانفي 2022، تسجيل 08 وفيات من المبلّغ عنها بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الوفاة إلى 25744 حالة.

كما تم في اليوم ذاته، تسجيل 6562 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك إثر إجراء 23813 تحليلا مخبريا لترتفع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 27.56 بالمائة.

وبلغ عدد المتعافين إلى حدود يوم أمس الأربعاء 701 ألفا و993 شخصا بعد تعافي 851 مريضا من هذا المرض.

ويتم حاليا التكفل بـ464 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 118 تحت التنفس الاصطناعي و22 تحت التنفس الاصطناعي.

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