8 وفيات 637 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 5 مارس 2022، تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد و637 إصابة جديدة من مجموع 4118 تحليلا مخبريا نسبة تحاليل إيجابية بلغت 15.47 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 611 مصابا بالوباء في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 142 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 43 شخصا للتنفس الاصطناعي.

يُشار إلى أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 27943 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات المصرح بها 1005804 شخصا.

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