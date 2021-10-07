8 و15 أكتوبر: تنظيم عمليات تلقيح مكثفة لفائدة مرتادي الجوامع

اخر تحديث : 07/10/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

تلقيح 596164 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ مشترك مع وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس، أنه تقرر تنظيم عمليات تلقيح مكثّفة لفائدة مرتادي الجوامع يومي الجمعة 08 و15 أكتوبر 2021 وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة بأن عمليات التلقيح ستؤمّنها فرق صحية متنقلة، سيقع تخصيصها على المستوى الجهوي، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للشؤون الدينية.


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