80 مليون يورو من فرنسا لتونس لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية في بلاغ لها اليوم الاثنين 01 جوان 2020، عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لمجهودات الجمهورية التونسية، في خضم معركتها مع وياء فيروس كورونا كوفيد-19.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفي إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، فإن فرنسا تؤكد دعمها لخطة عمل الحكومة التونسية وذلك بدفع مبلغ 80 مليون يورو أي ما يعادل 256 مليون دينار تونسي، وذلك عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي جاءت في هذه « الوضعية الاستثنائية » لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب، على حد قولها.

كما أعلنت فرنسا دعمها للبلديات التونسية في مناهضتها لوباء كوفيد 19 بتمكينها من الحصول على معدات لحماية أعوان البلدية المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى أثناء جمع النفايات المنزلية ، ومعدات اخرى للتعقيم والتطهير.

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