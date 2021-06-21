80 وفاة و2478 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 20 جوان 2021، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 14118 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 2478 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 385428 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 29.58 بالمائة.

كما سُجلت 3690 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين 336652 شخصا.

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