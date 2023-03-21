8000 طفل تونسي تعرض للعنف سنة 2022

أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إشارة إطلاق الحملة الوطنية للتصدي للعنف المسلط على الطفل تحت شعار « يكبر و ما ينساش » الذي تزامنت مع الأيام المفتوحة لنوادي الأطفال المتنقلة بتونس الكبرى.

وأفادت الوزيرة أنّ هذه الحملة تستهدف أساسا شريحة واسعة من مختلف فئات المجتمع في تونس وخاصة الأولياء والأطفال والمهنيين المتعاملين مع الأطفال وترنو الى بلوغ أكثر من 3ملايين وليّ وطفل ومزيد التعريف بخدمات الخط الأخضر 1809.

وأضافت الوزيرة أنّ الحملة الوطنيّة تهدف إلى خلق وعي مجتمعي للتصدّي لجميع أشكال العنف المسلّط على الطفل والتحسيس والتوعية والتثقيف بالجوانب القانونية والنفسيّة وأثار العنف على الأطفال والمجتمع، وتفتح المجال لتشريك الأطفال وحثّهم على التعبير والإشعار بجميع حالات التهديد وأنواع العنف التي يتعرّضون اليه وذلك من خلال اطلاعهم على مفهوم العنف والتهديد وآليات التبليغ وخدمات الحماية المتوفرة.

وأشارت الوزيرة خلال موكب الإطلاق الذي شهد حضور أنطوان دولياج، ممثل منظمة اليونيسف بتونس و نبيل الشطّي ممثل وزارة الداخليّة والمندوب العام لحماية الطفولة وعدد من الإطارات الوزارة في مجال الطفولة، أنّ مرحلة الطفولة مهمة في استبطان الصور والتمثلات التي لها تداعيات على علاقاته الاجتماعيّة في المستقبل، معلنة شروع الوزارة في إعداد خلال السنة الجارية دليلا يقدم للأولياء العقوبات البديلة عن العنف.

واعتبرت الوزيرة أن العنف المسلط على الأطفال هو ظاهرة عالميّة حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف إلى تعرض مليار طفل سنويا للعنف، مبينة ان التقرير الوطني متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل يفيد أن 88 بالمائة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنة و14 سنة تعرضوا للعقوبات البدنية كوسيلة للتربية وانّ قرابة 8000 إشعار من جملة الاشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة تصنف ضمن العنف الأطفال، داعية إلى تضافر جهود مختلف الأطراف لمقاومة العنف المسلط على الأطفال بشتى أشكاله.

من جانبه أكّد أنطوان دولياج، ممثل منظمة اليونيسف بتونس أنّ اليونيسف تعدّ شريكا فاعلا في هذه الحملة التي تهدف للتصدّي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرا أنّ هذه الحملة تمثّل دعوة إلى إيجاد حلول لتربية بديلة للعنف قائمة على ثقافة اللاعنف.

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