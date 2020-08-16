81 إصابة محلية جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه بتاريخ 15 أوت 2020، تمّ إجراء 1508 تحليلا مخبريا من بينها 45 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 113025.

وقد تم تسجيل 96 تحليلا إيجابيا من بينهم 84 حالة إصابة جديدة: 81 حالة إصابة محلية و3 حالات إصابة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2107 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1358 حالة شفاء و54 حالة وفاة و695 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 24 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا