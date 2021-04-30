81 وفاة و 1904 اصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 29 أفريل 2021، تسجيل 81 حالة وفاة بفيروس « كورونا » ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و 722 وفاة .

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1904 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7545 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 309.119 حالة .

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 259 ألفا و 957 شخصا بعد تعافي 1767 مريضا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2809 مصابا بفيروس « كورونا » المستجد في السمشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 536 مصابا منهم بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 156 مصابا آخرين إلى التنفس الاصطناعي .

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