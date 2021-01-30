81 وفاة و1438 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 29 جانفي 2021، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 81 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6680 وفاة، منذ مارس الماضي.

كما تم تسجيل 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 6040 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 156 ألفا و160 شخصا بعد تعافي 1705 مصابا، وذلك من بين 207 آلاف و468 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ2121 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 414 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 149 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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