82 وفاة و6184 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 03/07/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

تحليل كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 2 جويلية 2021، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 15261 شخصا.
كما تم في اليوم نفسه تسجيل 6184 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 17647 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 438945 شخصا.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 35.04 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 3401 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 605 بأقسام العناية المركزة و139 تحت التنفس الاصطناعي.


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