826 إصابة و6 وفيات بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020 تم تسجيل 826 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 13305 إصابة منذ انطلاق الجائحة.

وبلغ عدد الوفيات جراء العدوى بالفيروس 180 وفاة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

كما بلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 248 شخصا، 74 منهم في العناية المركزة، و26 تحت التنفس الاصطناعي.

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