83 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2020، تم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة، و38 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 5124.

وقد تم، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، تسجيل 3923 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 581 حالة وافدة و3297 حالة محلية (84 %) و44 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 73 (2،25%) مريضا في المستشفيات من بينهم 22 (0,67%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 3242 (63،4%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 496 (12،6 %).

وقد تمّ إجراء 918 تحليلا مخبريا من بينها 110 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 159597.

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