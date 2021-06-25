83 وفاة و3467 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 24 جوان 2021، تسجيل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 14489 شخصا.

كما تم تسجيل 3467 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 9898 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 398829 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 35.03 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 2915 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 526 بأقسام العناية المركزة و139 تحت التنفس الاصطناعي.

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