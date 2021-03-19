841 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 18 فيفري 2021، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و841 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك عقب إجراء 5653 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة إلى 8506 حالة وفاة و244 ألفا و776 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية شهر مارس 2020 .

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و561 شخصا، بعد تعافي 578 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية حاليا بـ1025 مصابا بفيروس كورونا المستجد، 260 مصابا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 89 مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص.

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