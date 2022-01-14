8460 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الخميس 13 جانفي 2022، و8460 تحليلا إيجابيا من مجموع 30050 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 28 فاصل 15 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء، 25 ألفا و755 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ يوم أمس 1126 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 703 ألفا و119 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 470 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بينهم 35 حالة جديدة، 123 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش، في حين يخضع 26 شخصا للتنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا