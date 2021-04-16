86 حالة وفاة و2401 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 15 أفريل 2021، تسجيل 86 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9639 حالة.

كما سجلت الوزارة 2401 إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 8214 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 232 ألفا و 643 شخصا، بعد تعافي 1358 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2311 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 457 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 145 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة