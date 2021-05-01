86 وفاة و1615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت غرة ماي 2021، عن تسجيل 86 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس 2020 إلى حدود مساء أمس، إلى 10808 وفيات.

كما تم احصاء 1615 إصابة جديدة بالفيروس عقب إجراء 6411 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 310734 حالة.

ويتم حاليا التكفل بـ 2758 مصابا بكورونا في المستيشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 518 مصابا منهم بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 156 مصابا آخرين إلى التنفس الاصطناعي .

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