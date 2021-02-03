87 وفاة و1267 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 2 فيفري 2021، تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة إلى 6980 حالة وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1267 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 5575 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 212679 حالة.

ويم حاليا التكفل بـ1950 مريضا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 414 منهم بأقسام العناية المركزة، و140 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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