88 وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 15 جانفي 2021، تسجيل 88 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي لوفيات كورونا منذ بداية الوباء إلى 5616 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 2166 إصابة جديدة ليُصبح العدد الجملي للحالات المكتشفة 177231 شخصا.

ويُقيم حاليا 1921 شخصا حاملا للفيروس التاجي بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 379 منهم بأقسام العناية المركزة و128 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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