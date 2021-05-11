88 وفاة و1161 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 10 ماي 2021، تسجيل 88 حالة وفاة و1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 11556 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة منذ بداية الوباء 322998 شخصا.

كما بلغ عدد المرضى بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 2475 شخصا، 472 منهم بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 159 شخصا لجهاز التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1920 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 281554 شخصا.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة