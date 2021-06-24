88 وفاة و3951 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 23 جوان 2021، تسجيل 88 حالة وفاة و3951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 11418 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 14406 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المكتشفة إلى 395362 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2864 مريضا في المستشفيات العمومية والخاصة، 515 منهم بأقسام العناية المركزة و128 تحت التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 34.60 بالمائة.

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