89 وفاة و1997 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 14 جوان 2021، تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّع عنها إلى 13656 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1997 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 7523 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات الايجابية المسجلة 372221 شخصا.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 26.55 بالمائة.

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 1645 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 324846 شخصا.

كما تم إيواء 150 شخصا إضافيا يوم 14 جوان بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ليرتفع العدد الجملي للمقيمين حاليا إلى 2488 شخصا، 449 بأقسام العناية المركزة و118 تحت التنفس الاصطناعي.

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