9 آلاف عامل سينتفع بالمنح الاستثنائية والظرفية الخاصة بأجراء المؤسسات السياحية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم تمتيع 556 مؤسسة عاملة في القطاع السياحي والصناعات التقليدية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19″من المنح الظرفية الخاصة بشهر جانفي 2021 و ذلك لفائدة 8976 عاملا.
ومازالت مطالب 115 مؤسسة بصدد الدرس لفائدة 1331 عاملا، سيقع تمتيعهم بالمنح الاستثنائية فور استكمال الوثائق و المعطيات المنقوصة.
و للإشارة فإن هذه المساعدات تندرج في إطار العمل بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021 و المتعلق بإسناد منح ظرفية لفائدة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19″.
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