9 إصابات جديدة بكورونا و190 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 22 أفريل 2020، تم تسجيل 37 تحليلا إيجابيا من بين 550 تحليلا مخبريا منجزا، 28 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و9 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 918 حالة مؤكدة من بين 19411 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وبلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء 190 حالة، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش32 مصابا.

وبلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 93 مصابا.

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