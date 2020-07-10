9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 09 جويلية 2020، تمّ إجراء 879 تحليلا مخبريا من بينها 28 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 76418.

وقد تم تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينها 09 حالات إصابة جديدة وافدة و07 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1240 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1067 حالة شفاء و50 حالة وفاة و123 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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