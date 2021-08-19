9 تعيينات جديدة بوزارة الداخلية

قرر الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية اليوم الخميس، إجراء تحوير صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية عين بمقتضاه:
- العميد جوهر بودريقة: مديرا عاما للعمليات.
- العميد زهير تقية: متفقدا عاما للأمن الوطني.
- العميد مراد حسين: مديرا عاما للأمن العمومي
- العميد خالد المرزوقي: مديرا عاما لوحدات التدخل.
- محافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي: مديرا عاما للمصالح المختصة.
- العميد عادل الخياري: مديرا عاما للمصالح الفنية.
- محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي: مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
- العميد مكرم عقيد: مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- محافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك: مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.
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