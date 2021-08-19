9 تعيينات جديدة بوزارة الداخلية

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وزارة النقل : تعيينات جديدة اعلنت وزارة النقل اليوم الخميس في بلاغ لها ، عن تعيين "كريم الدواس" رئيسا مديرا عاما للشركة ...

تعيينات جديدة في وزارة الداخلية قررت اليوم الاثنين 9 جويلية 2012 وزارة الداخلية إجراء تعيينات جديدة على رأس الإدارات العامة: ...

تعيينات جديدة صلب وزارة الثقافة أعلنت وزارة الثقافة في بلاغ لها اليوم الخميس ، عن تعيينات جديدة. وهي كالتالي : سا ...

تعيينات جديدة بوزارة السياحة أعلنت وزارة السياحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس 1 أفريل 2021، أنه تقرر تعيين كل من : ...