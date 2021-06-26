90 وفاة و4664 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 25 جوان 2021، تسجيل 90 حالة وفاة و4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 13117 تحليلا مخبريا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الوباء.

وقد ارتفع العدد الجملي للإصابات بالفيروس التاجي إلى 403493 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها 14579 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 35.56 بالمائة.

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