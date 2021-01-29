91 وفاة و1679 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 28 جانفي 2021، تسجيل 91 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا و1679 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 6351 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 6599 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 206030 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

وبلغ عدد المتعافين تماما من الفيروس 154455 متعافيا.

ويتم حاليا التكفل بـ9058 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 412 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 147 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي .

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