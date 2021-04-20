93 وفاة و2169 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 19 أفريل 2021، تسجيل 93 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس « كورونا » المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9918 حالة.

كما تم تسجيل 2169 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، من جملة 7451 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 239 ألفا و104 اشخاص، بعد تعافي 2511 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ2472 مصابا بفيروس « كورونا » المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 483 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 149 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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