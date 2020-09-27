936 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 26 سبتمبر 2020، تم تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 3756 تحليلا منجزا ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 16114 شخصا.

كما سُجلت يوم أمس السبت، 7 حالات وفاة، ليصبح عدد الوفيات 214 شخصا.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 292 شخصا، 76 منهم بأقسام العناية المركزة، و36 تحت جهاز التنفس الاصطناعي .

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