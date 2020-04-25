939 إصابة مؤكدة بكورونا بعد تسجيل 17 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 24 أفريل 2020، تم إجراء 559 تحليلا مخبريا، 91 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تمّ تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 15 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و17 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 939 حالة مؤكدة من بين 20408 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

يُشار إلى أن عدد الوفيات استقر عند 38 شخصا، موزعة على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

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