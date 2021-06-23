95 وفاة و3638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 22 جوان 2021، تسجيل 95 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 14318 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 3638 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 391411 شخصا.

كما ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 36.12 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ2874 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 511 منهم في أقسام الإنعاش و118 تحت التنفس الاصطناعي.

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