99 وفاة و1433 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 7 جوان 2021، تسجيل 99 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المُبلغ عنها 13126 حالة وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1433 إصابة بالفيروس التاجي من جملة 6018 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 358183 شخصا.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 23.81 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ2251 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 407 منهم بأقسام العناية المركزة و118 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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