996 إصابة جديدة بكورونا خلال يومي 18 و19 سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته منذ قليل، أنه تم تسجيل 996 حالة إصابة جديدة ٕ بفيروس كورونا يومي 18 و19 سبتمبر الحالي، ليصبح العدد الجملي للحالات الإيجابية إلى حدّ هذا التاريخ 10732 حالة.

وبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا بالمستشفيات 198 شخصا، من بينهم 60 شخصا بأقسام العناية المركزة، و28 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كما سُجلت خلال يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، 4 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 159 شخصا.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة أن ما تمّ تداوله من معلومات في بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول تسجيل 1166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس بتاريخ اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 في إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، غير دقيقة، مشيرة إلى أن هذه الاحصائيات هي مجموع عدد الاصابات المسجلة ليومي 16 و17 سبتمبر الجاري.

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