Ooredoo تنفي تهم هيئة الدفاع وتؤكد أنها شركة خاصة لا علاقة لها بالسياسة

نفت شركة أوريدو Ooredoo تونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كلّ التهم الموجهة من أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم، لها ولشخص مديرها العام منصور راشد الخاطر جملة وتفصيلا.

وأكدت الشركة بأنها تعمل منذ عشرين عاما في كنف احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء كما أكدت الشركة عدم استخدام وسائل وإمكاناتها في أي عمل غير قانوني.

وشددت الشركة على أنه لا وجود لأي قضية عدلية في هذا الخصوص وأن ما ورد من اقحام للهيئات القضائية والأجهزة الرسمية التونسية في الموضوع ليس له أساس من الصحة، موضحة بأن هذه الادعاءات تهدف لاعتراض مسيرة الشركة الأكثر نجاحا في مجالها في محاولة للحط من عزيمة العاملين بها وضرب مصداقيتها في السوق.

بينت الشركة بأنها شركة خاصة لا علاقة لها بالسياسة كما أنها لا ترتبط بأي حزب أو تشكيل سياسي تونسي أو أجنبي.

وأعلنت الشركة أنها ستلجأ للقضاء فيما صرح به العضو المعني للعلن وفي الإعلام من اتهامات تمس من سمعة المؤسسة وثقة المتعاملين معها وذلك باستخدام كل الوسائل القانونية المشروعة.

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