TLS Contact يستأنف نشاطه بداية من الاثنين المقبل

أعلنت القنصلية الفرنسية في تونس في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، عن مركز TLS Contact يستأنف استقبال التأشيرة حسب الموعد بداية من يوم الاثنين 29 جوان 2020.

وقالت القنصلية إن الإجراءات الخاصة بالمواعيد ستبقى مثل السابق و لن يتم تغيير أوقاتها.

وبينت القنصلية بأن طلبات التأشيرة التي سيتم قبولها ستقتصر على تأشيرات الدراسة والعمل والإلتزامات العائلية، وذلك نظراً للوضع الصحي الراهن الذي تعيشه فرنسا وتونس على حد السواء.

كلمات البحث :TLS Contact;نشاط