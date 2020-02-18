أطباء صينيون يستخدمون بلازما دم المتعافين من «كورونا» لمعالجة المصابين به

كشف أستاذ جامعي صيني اليوم الاثنين، أن أطباء في شنغهاي يستخدمون بلازما مستخلصة من دماء أشخاص تعافوا من فيروس « كورونا » لعلاج آخرين لا يزالون يصارعون العدوى، مشيرا إلى أن بعض النتائج الأولية مشجعة.

وبين خبير كبير في الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة نهج « صحيح للغاية » لكنه شدد على ضرورة منح التجربة الوقت الكافي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجهاز المناعي.

وبين المتحدث بأن المستشفى أسس عيادة خاصة لتقديم العلاج بالبلازما، وأنه ينتقي المرضى الراغبين في التبرع، مشيرا إلى أن الدم يخضع للفحص للتأكد من خلوه من الأمراض.

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