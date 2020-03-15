أعلى معدل في 24 ساعة: إيطاليا تُسجل 368 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 1809 شخصا.

وبينت السلطات بأن ضحايا كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ رقما قياسيا في يوم واحد منذ بدء الأزمة قبل أسابيع، حيث توفي 368 مصابا بالفيروس مع تسجيل 3509 إصابة جديدة لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

وتبقى منطقة لومبارديا شمالي البلاد الأكثر تضررا، مع وفاة 1218 شخصا فيها وإصابة 13272.

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