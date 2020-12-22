أكثر من 40 دولة تمنع وصول الوافدين من بريطانيا خوفا من السلالة الجديدة

اخر تحديث : 22/12/2020

الوافدين من بريطانيا

قامت أكثر من 40 دولة بحظر وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
كما عُلقت الرحلات الجوية من بريطانيا إلى عدد من الدول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إسبانيا، والهند، وهونغ كونغ، بلجيكا، وكندا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسويسرا.
وأغلقت فرنسا مساء الأحد، حدودها مع بريطانيا لمدة 48 ساعة، في انتظار وضع بروتوكول صحي يضمن استئناف الحركة من بريطانيا.

وكانت تونس قد قررت ابتداء من يوم الاثنين21 ديسمبر 2020 وإلى حين إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا .
كما قررت الوزارة عدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان.


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