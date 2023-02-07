أكثر من 4800 وفاة في سوريا وتركيا إثر زلزال مدمر

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر أمس الاثنين، بقوة بلغت 7.8 درجة، إلى 4800 وفاة، وآلاف المصابين، إضافة لدمار هائل بالممتلكات.

ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض.

ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كلم من الحدود السورية.

وأعقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية « أفاد » أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت 3381 قتيلا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى في تركيا وسوريا الى 4800

أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1,444 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

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