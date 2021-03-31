ألمانيا تُوقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على من هم أقل من 60 عاما

قررت ألمانيا ابتداءً من اليوم الأربعاء، وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على من هم أقل من 60 عاما بسبب « تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية ».

وجاء هذا القرار « بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة ».

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية بأن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا قالت إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح « بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة ».

وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، يوم الثلاثاء أنها قررت هذه التوصية » بالأغلبية » بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور » تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري »، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

وكان معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات قد كشف عن حدوث31 حالة تجلط وريدي جيبي في ألمانيا، مشيرا إلى أن تسعا من هذه الحالات انتهى بالوفاة.

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