إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ3 ملايين و800 ألف ونحو 263 ألف وفاة

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- « كوفيد19″ حتى اليوم الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 263 ألفا و86 شخصا، فيما بلغت حصيلة المصابين المعلن عنهم 3 ملايين و800 ألف، تعافى منهم أكثر من مليون و285 ألف مريض.

وحسب موقع « worldometer »المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 3 ملايين و802 ألف و123.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بمليون و252 ألفا و584، ثم إسبانيا بـ 253 ألفا و682، تليها إيطاليا بـ 214 ألفا و457.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ 208 آلاف و698، ثم بريطانيا بـ 201 ألف و101، تتبعها ألمانيا بـ 167 ألفا و575.

وحلّت في المرتبة السابعة روسيا بـ 165 ألفا و929، تليها تركيا بـ 131 ألفا و744، ثم البرازيل بـ 121 ألفا و600، وإيران بـ 101 ألف و650.

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