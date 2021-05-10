إصابة أكثر من 200 فلسطيني في اقتحام الاحتلال للأقصى وغلق العيادة الطبية لمنع علاج المصابين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وأخرجوا جميع المصلين من داخله المسقوفة وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، أنه تعامل مع 278 اصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، فيما منع الاحتلال الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وأضاف الهلال الأحمر بأن هناك 4 اصابات خطيرة جدا، و13 اصابة مباشرة بالعين، وباقي الاصابات متوسطة و طفيفة، وتم نقل 205 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.

من جهتها، أطلقت مآذن القدس المحتلة نداءً موحدا لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات، ولإنقاذ المصلين المحتجزين.

وناشد المؤذنون الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية الوقوف إلى جانب إخوانهم بالقدس كل حسب استطاعته من أجل إجبار الاحتلال على الانسحاب من باحات المسجد الأقصى.

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