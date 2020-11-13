إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنقليزي أصيب بفيروس كورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأشار الاتحاد إلى أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب المصري لكرة القدم أظهرت إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، مؤكدا أنه لا يعاني من أي أعراض فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنقليزي، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

وأكد الاتحاد المصري بأن اللاعب محمد صلاح سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

كلمات البحث :إصابة;كورونا;محمد صلاح