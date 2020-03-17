إيران: ارتفاع ضحايا كورونا إلى 988 شخصا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 16 إلف و169 والمتوفين 988 والمتعافين 5389 شخصا.

وبين المتحدث الإيراني بأنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1178 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 16 الفا و و169 حالة لغاية الآن.

وأضاف المتحدث بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و389 شخصا لغاية الان.

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