إيران: وفيات كورونا تصل إلى 237 شخصا وأكثر من 7 آلاف مصاب

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني « کیانوش جهانبور » في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.

وبين المتحدث بأنه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 7161.

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