إيران: 12 حالة وفاة بفيروس كورونا و64 إصابة

أكد رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الاثنين، لأن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 64 شخصا، فيما توفي 4 مصابين جدد ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 12 شخصا.

وبين المتحدث بأنه من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 18 إصابة جديدة ، من بينها 8 إصابات في مدينة قم، و3 في طهران ومصاب واحد في همدان وحالتين في محافظة اصفهان وحالتين في المحافظة المركزية ، ومن بين الاصابات الجديدة توفي 4 اشخاص.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ 78 الفا و866 شخصا، توفي منهم الفين و592 شخصا بهذا الفيروس، فيما شفي منهم حتى الان 25 الفا و128 شخصا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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