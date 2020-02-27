إيطاليا: أكثر من 400 مصاب بفيروس كورونا

أكدت مصادر طبية في تصريح لوكالة آكي الايطالية اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 400 مصاب بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وأن من بين المقاطعات، تحتل لومبارديا المركز الأول في عدد الإصابات برصيد 258 شخصًا.

وأضافت المصادر ذاتها بأن « إقليم فينيتو، يتبع لومبارديا بحاصل 87 إصابة، تليه إميليا رومانيا بـ47، ليغوريا بـ16، 3 في كل من بييمونتي، لاتسيو، صقلية وماركي، 2 في توسكانا، وواحدة في آلتو آديجي » .

وأشارت المصادر إلى أن هناك 128 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفى المذكور، 36 منهم في العناية المركزة، بينما يخضع 221 للحجر المنزلي، وقد تعافى ثلاثة أشخاص، إلا أن عدد الضحايا قد وصل الى 12 شخصاً.

كلمات البحث :إيطاليا;كورونا;مصاب